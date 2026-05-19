Home Depot Aktie
WKN: 866953 / ISIN: US4370761029
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19.05.2026 18:44:05
Is Home Depot a Buy After Its Latest Earnings Report?
Home Depot (NYSE: HD) is one of the best-performing stocks in history, but more recently, the leading home improvement chain has been struggling.The last few years have been tough for the housing and home improvement sectors. Interest rates and mortgage rates remain elevated compared with much of the 2010s, and discretionary spending has been hampered by years of high inflation. Meanwhile, the lock-in effect from the pandemic has significantly slowed home sales, curtailing demand for home improvement products, as moving homes typically triggers spending on such supplies.Against that backdrop, Home Depot reported first-quarter earnings Tuesday morning, and the results were in line with estimates. Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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