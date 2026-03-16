FLIGHT HOLDINGS Aktie
WKN DE: A0JD4Q / ISIN: JP3826280004
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16.03.2026 22:20:31
Is Hut 8 Stock a Buy After Flight Deck Capital Initiated a Position Worth Nearly $10 Million?
According to a Securities and Exchange Commission (SEC) filing dated February 17, 2026, Flight Deck Capital, LP established a new position in Hut 8 (NASDAQ:HUT), acquiring 214,700 shares.The estimated transaction value, based on the quarterly average price, was $9.86 million. As of December 31, 2025, the fund’s position in Hut 8 was valued at $9.86 million, reflecting the initiation of the new holding.This was a new position and accounted for 8.41% of Flight Deck Capital, LP’s 13F reportable assets under management as of December 31, 2025.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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