IAC InterActiveCorp Aktie
WKN DE: A0Q8BY / ISIN: US44919P5089
|
05.03.2026 01:40:27
Is IAC Stock a Buy or Sell After Incline Global Liquidated Its Entire Stake Worth $15.4 Million?
According to an SEC filing dated February 17, 2026, Incline Global Management LLC fully exited its position in IAC (NASDAQ:IAC) during the fourth quarter. The estimated transaction value is $15.41 million, based on the quarter’s average share price. The fund’s position in IAC fell to zero shares, with the net position change — reflecting both trading activity and market price moves — also totaling $15.41 million.Incline Global fully liquidated its IAC stake, which now represents 0% of reportable 13F assets under management (AUM), down from 4.6% in the prior quarter.Top holdings after the filing:Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
