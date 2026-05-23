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WKN DE: A0LC2G / ISIN: GB00B188SR50

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23.05.2026 18:16:32

Is ICF International Stock a Buy After a Company Director Purchased 8,000 Shares?

Board of Directors member Michael J. Van Handel reported the open-market purchase of 8,000 shares of ICF International (NASDAQ:ICFI) on May 15, 2026, for a total consideration of approximately $491,000, according to a SEC Form 4 filing.Transaction value based on SEC Form 4 weighted average purchase price ($61.39).Note: 1-year price performance calculated using May 15, 2026 as the reference date.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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ATX schließt stark knapp unter 6.000-Punkte-Marke -- DAX fährt Gewinne ein -- Aufschläge an den US-Börsen -- Asiens Börsen verbuchen letztlich Aufschläge
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich vor dem Wochenende in starker Verfassung. Der deutsche Leitindex legte am Freitag ebenfalls zu. Auch die US-Indizes bewegten sich nach oben. Die Börsen in Asien gewannen vor dem Wochenende hinzu.
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