International Aktie
WKN DE: A0LC2G / ISIN: GB00B188SR50
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23.05.2026 18:16:32
Is ICF International Stock a Buy After a Company Director Purchased 8,000 Shares?
Board of Directors member Michael J. Van Handel reported the open-market purchase of 8,000 shares of ICF International (NASDAQ:ICFI) on May 15, 2026, for a total consideration of approximately $491,000, according to a SEC Form 4 filing.Transaction value based on SEC Form 4 weighted average purchase price ($61.39).Note: 1-year price performance calculated using May 15, 2026 as the reference date.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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