IMAX Aktie
WKN: 896801 / ISIN: CA45245E1097
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21.03.2026 18:46:31
Is IMAX Stock a Buy or Sell After a Director Dumped Shares Worth $21.5 Million?
Kevin Douglas, a member of the Board of Directors for IMAX (NYSE:IMAX), reported the sale of 568,000 shares in multiple open-market transactions on March 16, 2026, as detailed in the SEC Form 4 filing.Transaction value based on SEC Form 4 weighted average purchase price ($37.82); post-transaction value based on March 16, 2026 market close ($39.19).* 1-year price change calculated as of market close March 16, 2026.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Nachrichten zu IMAX Corp.
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16.03.26
|NASDAQ Composite Index-Papier IMAX-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in IMAX von vor 10 Jahren eingebracht (finanzen.at)
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03.03.26
|Schwache Performance in New York: NASDAQ Composite fällt zum Handelsstart zurück (finanzen.at)
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02.03.26
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26.02.26
|Angespannte Stimmung in New York: NASDAQ Composite letztendlich schwächer (finanzen.at)
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26.02.26
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26.02.26
|Verluste in New York: NASDAQ Composite sackt am Mittag ab (finanzen.at)
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26.02.26
|Schwacher Wochentag in New York: NASDAQ Composite zeigt sich zum Start des Donnerstagshandels leichter (finanzen.at)
Analysen zu IMAX Corp.
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