Insperity Aktie
WKN DE: A1H74T / ISIN: US45778Q1076
|
09.06.2026 18:15:44
Is Insperity Stock a Buy After Its CEO Purchased Shares Worth $7.9 Million?
Paul J. Sarvadi, Chairman of the Board and CEO of Insperity (NYSE:NSP), reported an open-market purchase of 233,000 shares for a total consideration of approximately $7.93 million, according to a SEC Form 4 filing.Transaction value based on SEC Form 4 weighted average purchase price ($34.05); post-transaction value based on June 3, 2026 adjusted market close ($33.00).* 1-year performance data is calculated using June 3, 2026 as the reference date.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Insperity Inc.
|
29.04.26
|Ausblick: Insperity gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)
|
09.02.26
|Ausblick: Insperity stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor (finanzen.net)
Analysen zu Insperity Inc.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Insperity Inc.
|31,80
|6,00%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerAngriffe zwischen Iran und Israel eingestellt: ATX letztlich etwas leichter -- DAX schließt im Minus -- Wall Street beenden Handel uneins -- Börsen in Fernost letztlich weitestgehend erholt
Der heimische Aktienmarkt verzeichnete am Dienstag knappe Verluste. Der deutsche Aktienmarkt rutschte ins Minus. An der Wall Street ging in unterschiedliche Richtungen. Anleger in Asien griffen am Dienstag fast allerorts beherzt zu.