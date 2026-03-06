Instacart Aktie
WKN DE: A3EUU2 / ISIN: US5653941030
|
06.03.2026 19:33:44
Is Instacart Stock a Buy or Sell After a Director Dumped 3,500 Shares?
Maplebear (NASDAQ:CART) Director Lily Sarafan reported the sale of 3,500 shares of Common Stock for a total value of approximately $128,000 on Feb. 25, 2026, according to a SEC Form 4 filing.Instacart, a leading online grocery platform, reported this insider sale amid a year marked by shifting stock performance.Transaction value based on SEC Form 4 weighted average purchase price ($36.53); post-transaction value based on Feb. 25, 2026 market close ($36.55).Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Instacart
|
11.02.26
|Ausblick: Instacart zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
28.01.26
|Erste Schätzungen: Instacart informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
09.11.25
|Ausblick: Instacart zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
Analysen zu Instacart
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Instacart
|38,09
|3,56%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerAbwärtsdruck lässt kaum nach: ATX und DAX gehen mit kräftigen Verlusten ins Wochenende -- US-Börsen tiefer -- Asiens Börsen schließen fester
Am heimischen sowie am deutschen Aktienmarkt prägten am Freitag starke Abgaben das Bild. An den US-Börsen ging es am Freitag abwärts. Die Börsen in Fernost zeigten sich am Freitag mehrheitlich höher.