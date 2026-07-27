Intel Aktie

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WKN: 855681 / ISIN: US4581401001

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27.07.2026 17:33:01

Is Intel Stock a Buy After Its Latest Earnings Report?

Intel (NASDAQ:INTC) recently delivered blowout earnings results for the second quarter of 2026. Adjusted earnings per share of $0.42 came in double what Wall Street analysts had been expecting, while revenue of $16.1 billion came in nearly $1.7 billion higher than consensus estimates.“Strong demand for our products continue to outpace our growing supply,” Intel’s CEO Lip-Bu Tan said on the company’s earnings call. “The surging demand and rapid build-out of compute infrastructure across the world creates a meaningful opportunity for us in our product business as well as our foundry business.”Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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