Is Intel Stock a Buy After Its Post-Earnings Plunge?

Intel (NASDAQ:INTC) stock dropped about 23% in after-hours trading on Thursday, Oct. 29, after the company released its third-quarter numbers. Shares that closed the regular session at $92.07 traded around $71 by the end of the evening.

The quarter itself was strong. Revenue grew 21% year over year to $16.5 billion. And non-GAAP (adjusted) earnings per share of $0.52 came in far above the $0.38 management had guided for in July, more than doubling from $0.23 a year before.

The outlook was a different story. Intel forecast fourth-quarter revenue at $15.0 billion to $16.0 billion and adjusted earnings per share at $0.25 -- under half what it just earned.

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