Intel Aktie

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WKN: 855681 / ISIN: US4581401001

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18.04.2026 02:31:00

Is Intel Stock a Buy Ahead of Earnings?

Shares of semiconductor giant Intel (NASDAQ: INTC) have had an incredible run in 2026. As of this writing, the stock is up about 85% year to date. This massive move higher comes as the market cheers Intel's recent decision to join Elon Musk's Terafab artificial intelligence (AI) chip project alongside SpaceX and Tesla. The project, tied to Musk's robotics and data center ambitions, leans on Intel's 18A process and offers a major vote of confidence in the company's turnaround plans.Given this news and the company's scheduled first-quarter 2026 financial results after market close on Thursday, April 23, some investors may be wondering whether it is time to buy the stock. After all, if the company's upcoming earnings report confirms this newfound momentum, shares could soar even higher.But there's reason to be cautious.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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