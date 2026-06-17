Intel Aktie

Intel für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 855681 / ISIN: US4581401001

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17.06.2026 10:35:00

Is Intel the Comeback Stock of the Decade?

For years, investors had written off Intel (NASDAQ: INTC). Known as the world's largest semiconductor company for decades, innovation slowed as the rise of the smartphone diminished demand for PCs.During that time, one-time peers and rivals like AMD and Taiwan Semiconductor (TSMC) took a technical lead, and the GPU and artificial intelligence (AI) innovations of Nvidia seemed to leave the chip company vulnerable.A turnaround began when former Intel engineer Pat Gelsinger became CEO. He put forth a plan to restore Intel's technical lead and turn it into a third-party foundry. Now, under current CEO Lip-Bu Tan, the chip stock has made its comeback a reality.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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