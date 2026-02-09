Intuitive Machine a Aktie
WKN DE: A3D5BY / ISIN: US46125A1007
|
09.02.2026 21:14:18
Is Intuitive Machines Stock a Buy After the University of Pennsylvania Purchased 2.6 Million Shares?
A Securities and Exchange Commission (SEC) filing dated February 6, 2026, shows Trustees of the University of Pennsylvania increased its stake in Intuitive Machines (NASDAQ:LUNR) by 2,571,424 shares. The estimated transaction value, based on the quarter’s average closing price, was $29.78 million. The fund’s quarter-end position in Intuitive Machines was valued at $52.69 million, up $47.26 million from the prior period, combining new purchases and price movement.The trade was a buy, raising Intuitive Machines to 25.87% of the fund’s 13F reportable AUM.Top holdings after the filing:Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Intuitive Machines Inc Registered Shs -A-
|Keine Nachrichten verfügbar.
Analysen zu Intuitive Machines Inc Registered Shs -A-
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Intuitive Machines Inc Registered Shs -A-
|19,45
|11,02%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerDow schließt stabil -- ATX legt schlussendlich kräftig zu -- DAX beendet Handel über 25.000-Punkte-Marke -- Asiens Börsen letztlich stark - Nikkei mit neuem Rekord
Der heimische Aktienmarkt zog am Montag deutlich an. Der deutsche Leitindex legte ebenfalls zu. Die US-Börsen präsentierten sich uneinheitlich. Die wichtigsten asiatischen Indizes präsentierten sich zum Wochenstart stark.