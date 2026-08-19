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19.08.2026 15:57:41
Is Investing in the Total Stock Market a Better Long-Term Move Than Holding S&P 500 Index Funds?
The stock market looks unstoppable these days. The S&P 500 has been flying high again in 2026, rising by around 13% as of Tuesday's close. It's hit record highs, with plenty of excitement still in the air, centering around tech stocks and, in particular, artificial intelligence.Many investors, however, may be growing concerned that with the S&P 500 being on track for a fourth consecutive year of outperforming its long-run average return of about 10%, it may be due for a pullback. And if that's the case, perhaps other investments may make more sense, such as tracking the entire market through an exchange-traded fund (ETF).Are S&P 500 index funds still worth investing in, or are investors better off investing in funds that provide exposure to the entire stock market? Let's take a look.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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