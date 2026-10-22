IonQ Aktie
WKN DE: A3C4QT / ISIN: US46222L1089
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22.10.2026 22:44:00
Is IonQ a Millionaire-Maker Stock?
IonQ (NYSE: IONQ) is one of the most popular quantum computing pure plays for a reason. It has incredible technology, and its latest quantum computer model will launch early next year. This could kick-start more interest in quantum computing if it's successful, and a handful of preorders are already lined up.
This bodes well for the stock, but how much upside does it have? Could it make you a millionaire? Let's check the math.
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