Is IonQ a Millionaire-Maker Stock?

IonQ (NYSE: IONQ) is one of the most popular quantum computing pure plays for a reason. It has incredible technology, and its latest quantum computer model will launch early next year. This could kick-start more interest in quantum computing if it's successful, and a handful of preorders are already lined up.

This bodes well for the stock, but how much upside does it have? Could it make you a millionaire? Let's check the math.

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