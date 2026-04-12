IonQ Aktie
WKN DE: A3C4QT / ISIN: US46222L1089
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12.04.2026 21:36:47
Is IonQ Stock a Buy, Hold, or Sell?
IonQ (NYSE: IONQ) just delivered huge growth, stronger commercial traction, and a much bigger backlog, yet the stock is still trading far below its high. That disconnect could be the biggest opportunity in the story right now.Stock prices used were the market prices of April 2, 2026. The video was published on April 11, 2026.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Nachrichten zu IonQ
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26.02.26
|IonQ-Aktie deutlich fester: Quantencomputing-Spezialist wächst dynamisch und übertrifft Markterwartungen (finanzen.at)
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25.02.26
|Ausblick: IonQ zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
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06.11.25
|IonQ-Aktie gewinnt: Quantencomputing-Spezialist überzeugt mit kräftigem Umsatzwachstum (finanzen.at)
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22.10.25
|Erste Schätzungen: IonQ öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
Analysen zu IonQ
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