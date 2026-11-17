IonQ Aktie
WKN DE: A3C4QT / ISIN: US46222L1089
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17.11.2026 18:29:02
Is IonQ Stock a Buy After Revenue Hit $173.8 Million in a Single Quarter?
While most of the tech sector headlines focus on what's going on in the AI world, useful quantum computing is quickly approaching. Several companies are getting closer and closer to launching commercially viable products, and IonQ (NYSE:IONQ) is among them. IonQ just reported a monster quarter, and it has investors thinking about how quickly the quantum computing pure play could become a profitable business.
Based on what its management team just said in its earnings report, it could be one of the best investment opportunities available in the market right now.
Image source: Getty Images.
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