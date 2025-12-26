IonQ Aktie
WKN DE: A3C4QT / ISIN: US46222L1089
|
26.12.2025 17:37:00
Is IonQ Stock a Buy After This 100-Qubit System Sale?
Quantum computing specialist IonQ (NYSE: IONQ) just landed a large system sale. The company will deliver a 100-qubit IonQ Tempo system to the Korea Institute of Science and Technology Information (KISTI), helping the South Korean research center develop hybrid quantum-classical computing methods.IonQ's press materials didn't specify any financial details, and it's unclear exactly when the top-of-the-line system will be delivered. The KISTI deal is still an impressive achievement, but it doesn't inspire me to buy or recommend IonQ's stock.100 qubits sounds impressive, given that IonQ's most powerful system in 2025 only has 36 qubits. However, 100 physical qubits still can't get much work done.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu IonQmehr Nachrichten
|
06.11.25
|IonQ-Aktie gewinnt: Quantencomputing-Spezialist überzeugt mit kräftigem Umsatzwachstum (finanzen.at)
|
22.10.25
|Erste Schätzungen: IonQ öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
07.08.25
|IonQ-Aktie schwächelt: Quantencomputer-Konzern bleibt tief in der Verlustzone stecken (finanzen.at)
|
06.08.25
|Ausblick: IonQ präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
22.07.25
|Erste Schätzungen: IonQ legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
Analysen zu IonQmehr Analysen
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|IonQ
|45,30
|-0,88%