IonQ Aktie

WKN DE: A3C4QT / ISIN: US46222L1089

26.12.2025 17:37:00

Is IonQ Stock a Buy After This 100-Qubit System Sale?

Quantum computing specialist IonQ (NYSE: IONQ) just landed a large system sale. The company will deliver a 100-qubit IonQ Tempo system to the Korea Institute of Science and Technology Information (KISTI), helping the South Korean research center develop hybrid quantum-classical computing methods.IonQ's press materials didn't specify any financial details, and it's unclear exactly when the top-of-the-line system will be delivered. The KISTI deal is still an impressive achievement, but it doesn't inspire me to buy or recommend IonQ's stock.100 qubits sounds impressive, given that IonQ's most powerful system in 2025 only has 36 qubits. However, 100 physical qubits still can't get much work done.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
