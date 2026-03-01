IonQ Aktie
WKN DE: A3C4QT / ISIN: US46222L1089
|
01.03.2026 22:46:00
Is IonQ Stock a Buy as Revenue Growth Explodes Higher?
IonQ's (NYSE: IONQ) share price skyrocketed after the company reported a huge surge in revenue for the fourth quarter. Despite the price jump, the stock is still trading down on the year, and it's off more than 50% from its 52-week high.Let's look at the quantum computing company's earnings report and prospects to see whether or not it's too late to buy IonQ.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu IonQ
|
26.02.26
|IonQ-Aktie deutlich fester: Quantencomputing-Spezialist wächst dynamisch und übertrifft Markterwartungen (finanzen.at)
|
25.02.26
|Ausblick: IonQ zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
06.11.25
|IonQ-Aktie gewinnt: Quantencomputing-Spezialist überzeugt mit kräftigem Umsatzwachstum (finanzen.at)
|
22.10.25