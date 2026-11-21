IonQ Aktie
WKN DE: A3C4QT / ISIN: US46222L1089
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21.11.2026 18:00:02
Is IonQ Stock a Buy Right Now?
IonQ (NYSE:IONQ) is an intriguing stock. It hasn't done well in 2026 and is down nearly 50% this year and down around 70% from its all-time high. On the surface, that doesn't look promising. However, once investors wrap their heads around what is going on, it starts to look much more inviting.
IonQ is the biggest pure-play quantum computing investment available on the market, and its business continues to grow rapidly as demand for early-stage quantum computers arrives. But with the market seemingly not caring about this growth, the stock is cheap.
So, is now the perfect time to buy? I think so, as the market could care less about quantum computing right now.
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