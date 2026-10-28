Alliance Holdings GP LPPartnership Units Aktie
WKN DE: A0JLY8 / ISIN: US01861G1004
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28.10.2026 15:23:26
Is Iran headed to war or peace after Mecca alliance meeting?
Saudi Arabia, Pakistan and Turkey have taken their latest peace push directly to Tehran. Officially, it was to avert a new military escalation, but their diplomatic outreach can also be seen as a warning to Iran.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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