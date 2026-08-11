Staples Aktie
WKN: 876951 / ISIN: US8550301027
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11.08.2026 21:29:01
Is iShares US Consumer Staples ETF a Better Buy Than Invesco Food & Beverage?
The iShares U.S. Consumer Staples ETF (NYSEMKT:IYK) offers broader sector exposure and a lower cost profile compared to the more specialized Invesco Food & Beverage ETF (NYSEMKT:PBJ).Investors seeking stability often turn to consumer defensives to anchor a portfolio. While the Invesco Food & Beverage ETF targets a specific subset of industry producers using a dynamic index, the iShares U.S. Consumer Staples ETF provides a more traditional, diversified approach to the broader U.S. market.Beta measures price volatility relative to the S&P 500; beta is calculated from monthly returns over the available fund history (up to five years). The 1-yr return represents total return over the trailing 12 months. Dividend yield is the trailing-12-month distribution yield.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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