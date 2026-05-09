Time Aktie
WKN DE: A11312 / ISIN: US8872281048
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09.05.2026 03:11:00
Is It Finally Time to Buy Uber Stock?
Shares of Uber Technologies (NYSE: UBER) jumped about 8% on Wednesday following the ride-hailing giant's first-quarter results. The stock has had a rough run in 2026, trading well below its October 2025 high. But the latest earnings report, featuring accelerating mobility gross bookings growth and a 44% jump in non-GAAP (adjusted) earnings per share, reignited the bull case.Even better, second-quarter guidance points to gross bookings growth of 18% to 22% year over year on a constant-currency basis. That's a robust pace for a company already operating at enormous scale.So, with shares well off their highs and the underlying business looking like it can do no wrong, is it time to buy?Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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