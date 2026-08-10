Safe Aktie
WKN DE: A40H9L / ISIN: FR001400RKU0
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10.08.2026 10:44:00
Is It Really Safe to Invest in the S&P 500 Right Now? History Offers a Clear Answer.
We're seeing the investing adage "stocks climb a wall of worry" play out before our eyes. The S&P 500 (SNPINDEX: ^GSPC) is near its all-time high. However, consumer sentiment is near a record low. Inflation is rising. The odds are high that the Fed will be forced to raise rates over the next few months. Is it really safe to invest in the S&P 500 right now? History offers a clear answer.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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