Safe Aktie
WKN DE: A40H9L / ISIN: FR001400RKU0
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02.10.2026 16:30:00
Is It Really Safe to Invest Right Now if a Stock Market Crash Is Coming? Here's the Honest Answer.
The S&P 500 (SNPINDEX: ^GSPC) has ridden the current artificial intelligence (AI) boom to three consecutive years of double-digit percentage gains, and at its current rate, it wouldn't be surprising if it made it four. So far through Sept. 29, it's up 12%, but that doesn't mean investors are carefree.
According to CNN's Fear & Greed Index, fear is currently driving the market. Many factors contribute to that sentiment, but much of it stems from investors wondering whether and when a stock market crash will happen. If your main question is if it's safe to invest right now, then the simple answer is yes. However, the more honest answer is that you shouldn't be trying to anticipate a crash.
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