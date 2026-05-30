Here Aktie
WKN DE: HERE22 / ISIN: NET000HERE22
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30.05.2026 22:00:00
Is It Smart to Claim Social Security Early When the Stock Market Is Volatile? Here Are the Pros and Cons.
Few things disrupt your retirement plans quite like your investments nosediving just as you were about to quit your job. It can leave you unsure about what to do next and whether you can still afford to retire as planned.You might think about taking Social Security earlier than you'd initially wanted to so you can boost your monthly income. This could be the right choice for some, but it's important to weigh the pros and cons before you fill out your application.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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