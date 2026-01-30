Time Aktie
Is It Time to Buy AGNC And Its 12% Yield as Momentum Picks Up?
Mortgage real estate investment trust (mREIT), AGNC Investment (NASDAQ: AGNC) had a turnaround year in 2025. With dividends reinvested, the stock returned almost 35%, as the company benefited from a more favorable economic environment. For those unfamiliar with AGNC, it owns a portfolio of agency mortgage-backed securities (MBS). Because MBS are backed by government agencies, they carry almost no default risk. However, changes in interest rates and mortgage spreads can have a big impact on AGNC's portfolio and thus stock performance.Widening mortgage spreads and higher interest rates plagued AGNC's balance sheet beginning in 2022. Its tangible book value (TBV) went from $15.75 at the end of 2021 to as low as $7.81 in Q2 2025, a fall of more than 45%. However, its TBV has been rallying, rising to $8.28 at the end of Q3 and to $8.88 to close out the year. TBV is essentially the value of its MBS portfolio, so its stock price will often be tied to this metric. Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
