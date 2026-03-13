ÅF AB Aktie
WKN DE: A115QU / ISIN: SE0005999836
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14.03.2026 00:15:00
Is it Time to Buy the Dip on e.l.f. Beauty Stock?
Cosmetics maker e.l.f. Beauty (NYSE: ELF) was a market darling a few years ago, as rising revenues and earnings drew investors into the fast-growing brand. The price-to-earnings ratio rose to more than 90x in 2024. Since that peak, the stock has lost roughly two-thirds of its value. Is it time to buy the dip?Essentially, e.l.f. Beauty imports low-priced cosmetics. That has been a winning formula for the company, as it has posted a long string of quarterly revenue increases. Helping the top line along has been expansion into new markets and new product categories. From a revenue perspective, e.l.f. Beauty has been a great success and continues to be so.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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