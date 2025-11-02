Time Aktie
WKN DE: A11312 / ISIN: US8872281048
02.11.2025 10:00:00
Is It Time to Buy the Dip on IonQ Stock?
Quantum computing stocks have been on a wild ride over the past few weeks, with several days resulting in large gains and losses. One of the most watched stocks in this realm is IonQ (NYSE: IONQ), as it is one of the pure-play quantum computing leaders. Its stock is up about 50% year to date, although that figure was as high as nearly 100% a few weeks ago. With IonQ's stock sitting well off its all-time high, is it time to buy the dip? After all, if IonQ's technology works out, it could be a massive winner.
