Is It Time to Buy the Nasdaq's 5 Worst-Performing Stocks in February 2024?

The stock market is off to a running start in 2024. For instance, the Nasdaq Composite (NASDAQINDEX: ^IXIC) index has gained 5.9% year to date, led by promising biotechs and giants in the artificial intelligence (AI) market.But some Nasdaq stocks missed the memo about this Wall Street party. Here are the five deepest price dips on the Nasdaq in 2024, drawing a line in the market-cap sand at $500 million:StockContinue reading Weiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool Zum vollständigen Artikel