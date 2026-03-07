Time Aktie

Time für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A11312 / ISIN: US8872281048

07.03.2026 11:15:00

Is It Time to Dump Your Shares of Canopy Growth?

Canopy Growth (NASDAQ: CGC) is a leader in the Canadian marijuana market. An early mover in the sector, the stock has gone through two massive price swings. Today, however, the stock is trading at around $1 per share, off from its all-time high of $568 by a whopping 99%. It may be time to consider selling the stock if you're sitting on material paper losses.Wall Street often gets overly excited about hot investment ideas, pushing stocks to unrealistic extremes. That's exactly what happened with the marijuana sector, with a couple of massive stock rallies that priced stocks like Canopy Growth for complete perfection. But the marijuana business didn't prove to be quite as profitable as investors had hoped.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Nachrichten zu Time Inc When Issued

Analysen zu Time Inc When Issued

Börse aktuell - Live Ticker

Abwärtsdruck lässt kaum nach: ATX und DAX gehen mit kräftigen Verlusten ins Wochenende -- US-Börsen tiefer -- Asiens Börsen schließen fester
Am heimischen sowie am deutschen Aktienmarkt prägten am Freitag starke Abgaben das Bild. An den US-Börsen ging es am Freitag abwärts. Die Börsen in Fernost zeigten sich am Freitag mehrheitlich höher.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

