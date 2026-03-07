Time Aktie
WKN DE: A11312 / ISIN: US8872281048
|
07.03.2026 11:15:00
Is It Time to Dump Your Shares of Canopy Growth?
Canopy Growth (NASDAQ: CGC) is a leader in the Canadian marijuana market. An early mover in the sector, the stock has gone through two massive price swings. Today, however, the stock is trading at around $1 per share, off from its all-time high of $568 by a whopping 99%. It may be time to consider selling the stock if you're sitting on material paper losses.Wall Street often gets overly excited about hot investment ideas, pushing stocks to unrealistic extremes. That's exactly what happened with the marijuana sector, with a couple of massive stock rallies that priced stocks like Canopy Growth for complete perfection. But the marijuana business didn't prove to be quite as profitable as investors had hoped.
