Time Aktie
WKN DE: A11312 / ISIN: US8872281048
|
05.01.2026 15:00:00
Is It Time to Dump Your Shares of Eli Lilly?
Eli Lilly (NYSE: LLY) and Novo Nordisk (NYSE: NVO) are both highly respected pharmaceutical companies. However, their stock prices have traveled shockingly different paths over the past year or so, with Eli Lilly on the rise and Novo Nordisk falling sharply. Both price moves are the result of GLP-1 drugs. Has the good news played out for Eli Lilly?Novo Nordisk was the first company to introduce GLP-1 drugs. This is a new category of drugs that helps people lose material amounts of weight very quickly. As long as patients continue to use the drug, the weight remains off. The drugs, currently delivered by needle, have been hailed as something of a miracle, especially for people who have had a hard time controlling their weight through diet and exercise alone.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Time Inc When Issuedmehr Nachrichten
Analysen zu Time Inc When Issuedmehr Analysen
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX letztlich stärker -- DAX mit neuem Rekordschluss -- US-Börsen zum Handelsende stärker - Dow mit neuer Bestmarke - Asiens Börsen schließen größtenteils weit im Plus
Der heimische Aktienmarkt notierte im Montagshandel im Plus. Der deutsche Leitindex markierte einen neuen Rekordstand. Die US-Börsen legten zum Wochenstart zu. An den Märkten in Fernost wurden am Montag weitgehend deutliche Gewinne eingefahren.