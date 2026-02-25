Medical Properties Aktie
WKN: 874768 / ISIN: US58461M1018
25.02.2026 23:06:00
Is It Time to Dump Your Shares of Medical Properties Trust?
Medical Properties Trust (NYSE: MPT) pushed too hard on the accelerator and then found itself in a bind. The only solution was for the real estate investment trust (REIT) to sell assets and cut its dividend. The problem was so bad, however, that the dividend had to be cut twice. That's why the shares are still trading 75% below their 2020 peak. Should you dump the stock?Medical Properties Trust found itself in the same jam that many companies do: It took on leverage to fund growth. In this case, the company bought healthcare-related properties, such as hospitals. That's generally considered a reliable asset class given the necessity of the services involved, but not all tenants are created equally.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
