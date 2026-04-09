Time Aktie
WKN DE: A11312 / ISIN: US8872281048
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09.04.2026 19:00:00
Is It Time to Give Up on The Trade Desk Stock?
The Trade Desk (NASDAQ: TTD) was once one of the most dependable growth stocks in digital advertising. For years, the company delivered exactly what investors wanted: steady revenue growth and a remarkable streak of beating expectations.Then things changed in 2025. The stock dropped sharply -- it's down by more than 50% in the last 12 months -- even though the business continued to grow during this period.That disconnect has left many investors asking a difficult question: Is it finally time to give up on The Trade Desk? Unfortunately, the answer isn't a straightforward yes or no.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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