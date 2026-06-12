Is it time to go solar to cut your energy bills?

Time Aktie
WKN DE: A11312 / ISIN: US8872281048
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12.06.2026 06:00:11
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It depends on electricity rates, where you live and how much time you spend at home — as well as your broader motivationWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
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