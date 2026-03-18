Time Aktie
WKN DE: A11312 / ISIN: US8872281048
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18.03.2026 12:30:00
Is It Time to Load Up On Beaten-Down SentinelOne Stock?
SentinelOne (NYSE: S) shares are down more than 20% over the past year, despite the stock being both cheap and seeing strong revenue growth. Let's take a closer look at the cybersecurity stock's recent quarterly results to see if now is a good time to load up on shares.SentinelOne continues to deliver strong revenue growth, with its sales jumping 20% in its fiscal fourth quarter to $271.2 million. That came in just ahead of its earlier $271 million forecast. Annual recurring revenue (ARR), which is the annualized value of its customer subscription and consumption-based contracts, rose by 21% to $1.119 billion. It added record new net ARR of $64 million in the quarter. Meanwhile, the number of customers with ARR of $100,000 or more climbed by 18% to 1,667.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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