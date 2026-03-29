Time Aktie
WKN DE: A11312 / ISIN: US8872281048
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29.03.2026 13:20:00
Is It Time to Load Up on These 3 Ultra-High-Yielding Dividend Stocks? (1 Yields 11%!)
The average dividend yield is rather low these days. We see this in the S&P 500's dividend yield, which is around 1.2% and near the all-time low. However, not all stocks offer unappealing dividends. Here are three companies with monster yields that income-seeking investors might want to load up on right now.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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