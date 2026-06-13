Universal Technical Institute Aktie

Universal Technical Institute für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 590097 / ISIN: US9139151040

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13.06.2026 19:06:34

Is It Time to Sell Universal Technical Institute Stock After A Long-Time Investor Dumped 3 Million Shares?

Long-time investor Coliseum Capital Management, which also has a seat on the board of directors, sold most of its position in Universal Technical Institute (NYSE:UTI) on June 8. The asset manager sold 3.0 million shares of Common Stock at $41.40 per share, according to a SEC Form 4 filing.Is this a signal for other investors to sell?Transaction value based on SEC Form 4 reported price ($41.40).Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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