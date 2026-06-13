Universal Technical Institute Aktie
WKN: 590097 / ISIN: US9139151040
|
13.06.2026 19:06:34
Is It Time to Sell Universal Technical Institute Stock After A Long-Time Investor Dumped 3 Million Shares?
Long-time investor Coliseum Capital Management, which also has a seat on the board of directors, sold most of its position in Universal Technical Institute (NYSE:UTI) on June 8. The asset manager sold 3.0 million shares of Common Stock at $41.40 per share, according to a SEC Form 4 filing.Is this a signal for other investors to sell?Transaction value based on SEC Form 4 reported price ($41.40).Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Universal Technical Institute Inc.
|
05.05.26
|Ausblick: Universal Technical Institute mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
21.04.26
|Erste Schätzungen: Universal Technical Institute präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
04.02.26
|Ausblick: Universal Technical Institute legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
|
20.01.26