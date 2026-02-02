Time Aktie
WKN DE: A11312 / ISIN: US8872281048
|
02.02.2026 04:00:00
Is It Time to Take a Bite Out of Apple's Stock as Revenue Growth Accelerates?
While Apple (NASDAQ: AAPL) saw its fiscal first-quarter revenue soar, the stock barely budged after the company reported its results. The stock is up less than 10% over the past year and down about 5% on the year, as of this writing.With iPhone sales suddenly accelerating, is now a good time to buy the stock?After a couple of years of sluggish sales, Apple's recent iPhone momentum continued in its fiscal Q1, with the company posting its strongest revenue growth since shortly after the pandemic in 2021.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Time Inc When Issued
Analysen zu Time Inc When Issued
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX und DAX gehen freundlich ins Wochenende -- US-Börsen letztlich schwächer -- Asiens Börsen schlussendlich in Rot
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt legten am Freitag zu. An der Wall Street ging es abwärts. In Fernost wiesen die Börsen zum Wochenschluss rote Vorzeichen aus.