AMD Aktie
WKN: 863186 / ISIN: US0079031078
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10.05.2026 19:15:00
Is It Too Late to Buy Advanced Micro Devices (AMD) Stock After Its 12-Month Gain of 320%?
Developing artificial intelligence (AI) software requires an astronomical amount of computing power, which is why most of it happens inside large, centralized data centers fitted with thousands of specialized chips called graphics processing units (GPUs). Nvidia leads the market for data center GPUs, but Advanced Micro Devices (NASDAQ: AMD) is quickly catching up.AMD released its operating results for the first quarter of 2026 (ended March 28) on May 5, which revealed accelerating revenue growth led by the data center segment. Later this year, the company will start shipping its new MI450 chip, which is already shaping up to be its most commercially successful AI product to date.AMD stock has exploded higher by 320% over the last 12 months, so is the present and future success of its data center business already priced in, or is more upside ahead?Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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