Amcor Aktie
WKN DE: A2PMGB / ISIN: AU000000AMC4
|
19.02.2026 23:30:00
Is It Too Late to Buy Amcor After Its Recent Rally?
Amcor (NYSE: AMCR) may not be flashy, but this global packaging leader is quietly building momentum after its Berry merger. With a 5.3% dividend yield, rising profits, and strong synergy guidance, the setup could offer steady income and potential upside. This could be the kind of defensive compounder long-term investors regret ignoring.Stock prices used were the market prices of Feb. 16, 2026. The video was published on Feb. 18, 2026.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Amcor PLC Chess Depository Interests Repr 1 Sh
|
02.02.26
|Ausblick: Amcor präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel (finanzen.net)
|
04.11.25
|Ausblick: Amcor legt Quartalsergebnis vor (finanzen.net)