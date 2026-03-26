Applied Digital Corporation Registered Shs Aktie
WKN DE: A3DHHB / ISIN: US0381692070
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26.03.2026 21:31:00
Is It Too Late to Buy Applied Digital (APLD) Stock?
Applied Digital (NASDAQ: APLD) has been quite a hot stock lately, nearly quadrupling in value (up 286%) over the past year, as of March 23. Over the past decade, it has averaged annual gains of 77% -- much of that thanks to the past year's meteoric rise, of course.You may be wishing you had invested in it a decade ago and wondering whether it's too late to jump in now. Here are some thoughts.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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