Bloom Energy Aktie
WKN DE: A2JQTG / ISIN: US0937121079
|
05.03.2026 16:05:00
Is It Too Late to Buy Bloom Energy Stock?
It never fails to amaze when a stock grows triple digits in a short period of time. To my mind, it recalls those time-lapse videos of flowers blooming -- a weeks' worth of growth compressed into a few seconds of tape.Bloom Energy (NYSE: BE) is one of those rare clean energy stocks that has skyrocketed triple digits since last March. If you had invested $10,000 in Bloom last year, your investment would be worth $67,100 today (March 2). Of course, whenever a growth stock takes off in a short period, it's wise to ask if there's still some runway left. In the case of Bloom, the picture is murkier than one would like.
Analysen zu Bloom Energy
Aktien in diesem Artikel
|Bloom Energy
|137,54
|0,53%
