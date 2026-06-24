Bloom Energy Aktie
WKN DE: A2JQTG / ISIN: US0937121079
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24.06.2026 18:05:00
Is It Too Late to Buy Bloom Energy Stock After Its 1,410% Gain?
Looking at a stock that's rocketed more than 1,410% higher over the past year and wondering if it's a buy may seem like an absurd exercise. But that's hardly the case with Bloom Energy (NYSE: BE) stock.With the artificial intelligence (AI) industry exhibiting extraordinary growth, there's ample reason to consider whether the fuel cell stock is a buy.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Analysen zu Bloom Energy
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