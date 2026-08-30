CrowdStrike Aktie

CrowdStrike für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2PK2R / ISIN: US22788C1053

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30.08.2026 20:40:00

Is It Too Late to Buy CrowdStrike Stock After Its 20% Surge?

CrowdStrike (NASDAQ: CRWD) shares surged 20.5% on Aug. 27 after the company saw record new annual recurring revenue (ARR) and posted impressive metrics across the board. ARR is the annualized value of its high- gross-margin subscription contracts and does not include its professional services revenue.With the share price of the cybersecurity company nearly doubling this year, the question is whether the stock still has room to run. Let's dig into the latest results and prospects to find out.With its strong fiscal Q2 results, CrowdStrike once again demonstrated why it is the premier endpoint security company. The rise of agentic AI is driving greater use of custom agents at endpoints and increasing risks, which in turn has made endpoint security a top spending priority for organizations. When Anthropic released its Mythos model, which could exploit previously unknown software vulnerabilities, demand for advanced AI-powered cybersecurity tools skyrocketed.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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