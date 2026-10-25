Energy Transfer Aktie
WKN DE: A2ALSM / ISIN: US29278E1038
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25.10.2026 19:05:00
Is It Too Late to Buy Energy Transfer After a 25% Rally? History Has a Clear Answer.
Whether it's cases of fear of missing out (FOMO), strong conviction in specific stocks or sectors, or just good old-fashioned commitment to long-term investing, many of today's retail investors aren't spooked about stocks after significant rallies.
That's relevant in discussing Energy Transfer LP (TXSE: ET), a beloved high-dividend pipeline stock that's surged 25% year to date. With a dividend yield of 6.7%, Energy Transfer is undoubtedly tempting to a broad swath of equity income investors. Still, some may rightly be wondering if they're late to the party given the stock's scorching hot run this year.
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