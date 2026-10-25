Energy Transfer Aktie

Energy Transfer für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2ALSM / ISIN: US29278E1038

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25.10.2026 19:05:00

Is It Too Late to Buy Energy Transfer After a 25% Rally? History Has a Clear Answer.

Whether it's cases of fear of missing out (FOMO), strong conviction in specific stocks or sectors, or just good old-fashioned commitment to long-term investing, many of today's retail investors aren't spooked about stocks after significant rallies.

That's relevant in discussing Energy Transfer LP (TXSE: ET), a beloved high-dividend pipeline stock that's surged 25% year to date. With a dividend yield of 6.7%, Energy Transfer is undoubtedly tempting to a broad swath of equity income investors. Still, some may rightly be wondering if they're late to the party given the stock's scorching hot run this year.

Energy Transfer stock is hot, but that's not a reason to avoid it. Image source: Getty Images.

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