Lemonade Aktie
WKN DE: A2P7Z1 / ISIN: US52567D1072
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29.06.2026 15:48:00
Is It Too Late to Buy Lemonade Stock?
When investors think of buying businesses at the leading edge of artificial intelligence (AI), hyperscalers might be the first to come to mind. But don't forget Lemonade (NYSE: LMND), which is leveraging this new technology throughout its entire organization.The innovative insurance business is a disruptive force that's taking the industry by storm. Its growth is tremendous. And the market is taking notice. Shares have surged 249% in the past three years (as of June 26).Is it too late to buy this fintech stock?Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Analysen zu Lemonade Inc Registered Shs
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