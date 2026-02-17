Micron Technology Aktie
WKN: 869020 / ISIN: US5951121038
|
17.02.2026 08:17:00
Is It Too Late to Buy Micron Technology Stock?
The artificial intelligence (AI) buildout is facing a memory bottleneck, and that has sent shares of Micron Technology (NASDAQ: MU) soaring. The memory and storage company is up 314% over the last year as of Feb. 13.If you haven't invested in Micron yet, you may be wondering whether you missed the boat. But even at the current share price, Micron is in a position to deliver continued growth.Image source: Micron Technology.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Analysen zu Micron Technology Inc.
|26.06.25
|Micron Technology Overweight
|Barclays Capital
|19.12.24
|Micron Technology Buy
|UBS AG
|26.09.24
|Micron Technology Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|27.06.24
|Micron Technology Buy
|UBS AG
|26.06.25
|Micron Technology Overweight
|Barclays Capital
|19.12.24
|Micron Technology Buy
|UBS AG
|26.09.24
|Micron Technology Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|27.06.24
|Micron Technology Buy
|UBS AG
|26.06.25
|Micron Technology Overweight
|Barclays Capital
|19.12.24
|Micron Technology Buy
|UBS AG
|26.09.24
|Micron Technology Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|27.06.24
|Micron Technology Buy
|UBS AG
Aktien in diesem Artikel
|Micron Technology Inc.
|344,40
|0,69%
