Micron Technology Aktie

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WKN: 869020 / ISIN: US5951121038

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15.05.2026 13:51:00

Is It Too Late to Buy Micron Technology Stock After Its 12-Month Gain of 700%?

Micron Technology (NASDAQ: MU) is one of the world's leading suppliers of memory hardware for computers, smartphones, and data centers. The company is experiencing more demand than it can possibly supply for its data center high-bandwidth memory (HBM), which is a crucial component for running artificial intelligence (AI) workloads.As a result, Micron's revenue and earnings are growing at a lightning-fast pace right now, which has sparked a gain of more than 700% in its stock over the last 12 months. Is it too late to invest in this semiconductor powerhouse, or is more upside on the horizon?Image source: The Motley Fool.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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