Moderna Aktie
WKN DE: A2N9D9 / ISIN: US60770K1079
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30.08.2026 18:45:00
Is It Too Late to Buy Moderna Stock After Its 127% Surge?
Moderna (NASDAQ: MRNA) shares have made an incredible comeback this year. Up by nearly sixfold over the past 12 months, the stock, formerly one of the top COVID-19 vaccine plays, has surged thanks to developments with the non-COVID aspects of its pipeline.The most recent surge, sending the stock up around 127% in a matter of weeks, stems from a breakthrough for the biotech company. Now, the question is whether Moderna can hold on to, much less add to, these latest gains.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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27.08.26
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|Moderna Inc
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