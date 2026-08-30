Moderna Aktie

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WKN DE: A2N9D9 / ISIN: US60770K1079

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30.08.2026 18:45:00

Is It Too Late to Buy Moderna Stock After Its 127% Surge?

Moderna (NASDAQ: MRNA) shares have made an incredible comeback this year. Up by nearly sixfold over the past 12 months, the stock, formerly one of the top COVID-19 vaccine plays, has surged thanks to developments with the non-COVID aspects of its pipeline.The most recent surge, sending the stock up around 127% in a matter of weeks, stems from a breakthrough for the biotech company. Now, the question is whether Moderna can hold on to, much less add to, these latest gains.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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12.05.26 Moderna Hold Jefferies & Company Inc.
19.11.24 Moderna Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
13.09.24 Moderna Underweight JP Morgan Chase & Co.
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Der heimische Aktienmarkt tendierte am Freitag höher, während sich auch der deutsche Aktienmarkt mit Gewinnen zeigte. An den US-Börsen herrschte Zurückhaltung. Die asiatischen Börsen bewegten sich vor dem Wochenende mehrheitlich nach oben.
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