NVIDIA Aktie
WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040
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13.09.2026 14:41:01
Is It Too Late to Buy Nvidia Stock?
Nvidia (NASDAQ:NVDA) trades around $224 as of this writing, within about 5% of its 52-week high of $236.54 and up about 37% from its 52-week low. The company is worth more than $5.4 trillion.
And anyone who has watched the artificial intelligence (AI) chip giant's stock climb for the past few years without buying it has probably wondered some version of the same thing: Is it too late?
The chart can't answer that. The company's latest results and guidance can, though, because they show what today's price assumes about the next three years of earnings. Let's take a look.
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